Tsjalk De Goede Verwachting moat wer sile kinne

De tsjalk leit op 'e wâl, bûten by de loads fan heit Piet Blaauw yn Starum. Der wurdt hurd wurke om de 22 meter lange tsjalk klear te krijen. Blaauw hat it skip yn augustus kocht en der is al flink wat gebeurd. "De roef is der ôfhelle en der is in nij en ferhege roef op kaam", fertelt Romke Blaauw. Ek de bolders binne nij. "De kappen moate der noch ôf, dêr komme stielen platen op. Dy binne fannemoarn binnen kaam", fertelt hy grutsk.

Lisplak yn Starum

Blaauw wie al langer op syk nei in sylskip om op te wenjen. "Ik strúnde wat op Marktplaats en Facebook en doe kaam dit skip foarby, yn myn eigen wenplak mei in lisplak", fertelt Blaauw. "Dat is net maklik tsjintwurdich. Stêden wolle graach moaie skippen lizzen ha, mar der wurdt hast noait in plak tastien. Dit is it iennige skip dat in lisplak yn de stêd Starum hat", fertelt hy.

Kratsje bier mei tsiis en woarst

Der moate fertrekken yn komme sadat syn kammeraten simmers mei te silen kinne. Blaauw krijt dan ek help fan syn freonen. "Dat fine se wol moai hear, nei it klussen efkes in kratsje bier en wat tsiis en woarst, dat is wol moai", laket hy. De roef moat de sfear krije fan in 'bruin café'. "Foar de rest moat ik it noch efkes sjen. As de flier deryn leit, kinne we it dêr wat op tekenje hoe't it komt", fertelt Blaauw.