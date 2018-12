Rekôr foar Fryske top 100: hast 52.000 stimmen útbrocht

Twadde krystdei wie de lêste dei dat der stimd wurde koe foar de list mei de bêste Fryske nûmers. Yn de studio by Omrop Fryslân siet in belpanel mei bekende Friezen klear, om de stimmen oan troch te jaan. Der koe de ôfrûne wiken al rûnom yn de provinsje yn stimhokjes stimd wurde en ek online fia Frysketop100.nl en de Omrop-app.

Soad reaksjes

Sjonger Joop Obama siet yn it belpanel en krige in soad reaksjes oer de útstjoering fan de lêste stimdei. "Minsken dy't fertelle dat se mei de famylje sitte te iten en of mei de man op de bank mei in bierke. Prachtich, geweldich! In soad minsken wachtsje ek spesjaal oant dizze dei om te stimmen."

Presintator Arjen de Boer siet foar it earst yn it belpanel en fûn it prachtich om te dwaan. "Ik fyn it gewoan gesellich, even kletse mei de minsken thús en se binne der allegear drok mei dwaande."