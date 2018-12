Wâlden yn 'e besnijing fan ferburgen skat De Vrije Piraten

Foar de lêste twa wiken yn 't jier freegje de piraten in fergunning oan by it Agentschap Telecom en it Commissariaat voor de Media. Foar de fjirde kear yn it 19-jierrige bestean fan De Vrije Piraten kinne harkers nei oanwizingen op de stjoerder ek op syk nei in skat, dy't earne yn de omkriten ferburgen is.