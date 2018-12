RK-tsjerke hopet foar restauraasje op jild Feansters

It dak fan de tsjerketoer moat restaurearre wurde. De laaien soene nammentlik loslitte kinne en dat kin foar gefaarlike sitewaasjes soargje. Om it dak te ferfangen, is mear as 200.000 euro nedich. Foar in part wurdt dat betelle troch de provinsje, subsydzjes en eigen jild fan de tsjerke. Mei de crowdfundingsaksje hopet de tsjerke sa'n 120.000 euro op te heljen.

It bestjoer fan de tsjerke docht dêrby in berop op de Feansters, fertelt vice-foarsitter Hans Plat: "Het is een gebouw dat prominent in Heerenveen staat. Wij hopen dat bewoners het belang daarvan inzien en meehelpen om de zaak weer mooi en veilig te maken."