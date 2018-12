Friezinne yn de Australyske rekôrwaarmte: "Airco oan, pet op en goed ynsmarre"

It is ekstreem hjit yn Australië. No binne se dêr wol wend om de krysttiid te fieren as it waarm is, mar op dit momint is it op it hjitste plak 49 graden. Dat is 8 oant 12 graden waarmer as normaal. In rekôr. De 19-jierrige Friezinne Anna Jouta fan Hallum wurket as au pair yn Australië.