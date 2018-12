De reek hong koarte tiid boppe de Betonwei, in drokke dyk by De Harkema del. It ferkear hie dêrtroch even min sicht.

De brânwacht út Droegeham hat it brântsje en de reek útmakke.

It is net foar it earst dat yn de fytstunnel Mallemoune autobannen yn de brân stutsen wurde. Neffens de brânwacht bart dat benammen yn dizze tiid fan it jier faker.