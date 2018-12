Melkfeehâlder Dijkstra set him yn foar de greidefûgels, mar sjocht takomst somber yn

Yn 2010 stie Dijkstra op it punt om op te hâlden mei de greidefûgels, már der binne doe in pear eksperts by him lâns west. Doe hat Marten wat dingen oanpast yn syn greide, wêrtroch't er it dochs trochsette koe. "We ha hjir plas-drassen. Dan makkest it gebiet wiet: setst in stik lân fol mei wetter. Sa kreëarrest in foerazjearplak foar de fûgels."

Dat is benammen handich wannear't it drûch is, seit Dijkstra. "Dan is de grûn bonkehurd. De fûgels prikke mei de snaffel yn de grûn, mar dan komme se der net yn en kinne se net by de wjirmkes."