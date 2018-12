Wat dogge de Fryske sporters mei de krystdagen?

De measte Friezen sitte mei de krystdagen lekker oan in miel en dat mei dizze dagen wat mear wêze as oars. Mar hoe sit dat eins mei de bekende sporters út ús provinsje? Ha dy dêr wol tiid foar? En kin it eins wol, as se fit bliuwe wolle? Even in rûntsje op social media.