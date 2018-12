UPDATE: Ungelok op A7 by Beetstersweach; dyk wer frijjûn

De bestjoerder fan de auto is ferwûne rekke. Hoe't hy of sy der krekt oan ta is, is net bekend. De brânwacht is nei it plak fan it ûngelok ta.

Troch it ûngelok wie de dyk tusken De Tynje en Beetstersweach ôfsletten en stie der in file fan sa'n twa kilometer. Rykswettersteat advisearre it ferkear koarte tiid om om te riden. Yntusken is ien rydstripe wer iepen en kin it ferkear der wer del. Omride is ek net mear nedich.