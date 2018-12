Mear en mear supers iepen op earste krystdei: "We binne der foar de klant, no?"

Neffens supermerkûndernimmer De Vries wolle klanten graach dat winkels sa as dy fan him 365 dagen it jier iepen binne. Hy wol dêr graach oan foldwaan, "Want wy binne der foar de klant, no?"

Alle feestdagen is hy yn prinsipe sels yn de winkel, mei personiel dat ek gjin beswier hat om op sokke dagen te wurkjen. "En it krystfeest giet echt net oan my foarby, hear. Wy sitte jûn noch eefkes gesellich byinoar. Mar moarn om tolve oere steane we wer paraat yn de saak!"