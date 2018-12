Bysûnder waarferskynsel boppe Skylge: pearelmoerwolken

It waarferskynsel is seldsum. Foar pearelmoerwolken moat de temperatuer op hichte hiel leech lizze. Dat is no it gefal, leit Raymond Klaassen fan Weerplaza út. Op 25 kilometer hichte is it no likernôch 80 graden ûnder nul. Dat is net faak sa yn Nederlân, mar no dus wol.