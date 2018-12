"Drukkende" sfear op wurkflier by Hartman nei mail oer ûntslaggen

De 140 meiwurkers fan glêstúnbedriuw Hartman hawwe lange tiid wachtsje moatten op it nijs wa't bliuwe mei en wa net. Dêr is sûnt moandei let yn de middei dúdlikens oer. De pine is dat dy dúdlikens neffens meiwurkers tige let kaam én op in ferfelend momint, sa krekt foar de feestdagen.

It nijs komt de sfear op de wurkflier net te'n goede. "De sfear is drukkend", seit in wurknimmer tiisdei, dy't graach anonym bliuwe wol. "We witte no wa't bliuwe mei en wa't derút giet." It personiel dat net bliuwe mei, hat fan de liedingjaanden in mail krigen. Se moatte tongersdei op petear komme.