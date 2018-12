Wêrom binne der safolle krystnûmers? Syb: "Oare muzyk wurdt no dochs net draaid"

Mar it is ek in gelegenheid om optredens te boeken mei dy spesjale nûmers.

"Seker! Wat we mei De Kast dogge mei ús krystfoarstellingen, dat is ûngefear fiftyfifty: in hiel soad materiaal fan De Kast, lykas 'In nije dei' en 'It hert fan myn gefoel'. Dy passe hiel goed yn dizze foarstelling. En dêrneist ha we ek noch in hiel soad bekende krystnûmers. 'Driving home for Christmas' fan Chris Rea ha we oerset yn it Frysk, fan 'Imagine' ha we in Fryske ferzje. Dat past hiel goed yn sa'n krystfoarstelling."