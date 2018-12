Krystmiel by it Leger des Heils tsjin iensumens: "Sa komme we der nochris út"

Minsken dy't harren dizze feestdagen iensum fiele, koene moandei yn Drachten mei syn allen ite. It Leger des Heils hie yn it wyksintrum De Kouwe oan de Vogelweide in waarm miel taret. Tsientallen minsken skoden oan. Neffens it Leger des Heils is iensumens in grut probleem: "Minsken komme somtiden dagen harren hûs net út. Of om't se dat net doare, of om't der gjin jild is, of om't se it betrouwen yn de meiminske en maatskippij kwytrekke binne."