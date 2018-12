Fysioterapeuten yn Ljouwert komme yn aksje tsjin guon fersekerders

Fysiotherapie Leeuwarden, in groep terapeuten, wol foar takom jier gjin kontrakt ôfslute mei in tal soarchfersekerders. De fysioterapeuten binne it net iens mei it belied fan soarchfersekerders. In eask fan de soarchfersekerders is dat de fysioterapeut mar in beheind tal behannelingen oan in klacht besteegje mei. Dêr binne de fysioterapeuten it net mei iens.