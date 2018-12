Stille tocht foar karbidsjitten yn Sint-Nyk: "Hier rust een traditie in ere"

Foar de stoet op ried in auto mei in kanon. Op it kanon stie de tekst "Hier rust een traditie in ere". Oanwêzigen leinen in krâns en blommen op it kanon. Ek waard in karbidskot mei in molkbus lost en der waard proast op it kanon.

Grut gemis

Ronnie Gras fan Carbidteam Sint-Nyk is bot teloarsteld dat it kanon net mear brûkt wurde mei. "Ik tink dat it in hiel grut gemis is foar ús doarp en ús jeugd." Yn de stoet rûnen neffens him mear as fyftich minsken mei. "Moai om te sjen dat it safolle minsken wat docht dat it karbidsjitten mei it kanon net mear trochgiet."

De wille is derôf

Karbidsjitte mei molkbussen mei noch wol, mar dat sjocht de karbidploech neffens Gras net sitten: "By ús is de wille der no wol ôf. Yn ferhâlding is dat neat mear wurdich."