Sit der in flok op ús Wedstriid fan 'e Wike?

Sûnt dit jier ha wy by Omrop Fryslân in nije rubryk: de Wedstriid fan 'e Wike. Dêryn ha wy omtinken foar ien bysûndere sportwedstriid. Mar no liket it der op dat der in flok sit op dizze Wedstriid fan 'e Wike. Want de persoan of de ploech dy't wy folgje, dy wint meastentiids net...