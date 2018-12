Hearrenfean twa duels tsjin Ajax sûnder 'read duo'; Olde Riekerink mist ek wedstriid

Dat betsjut dat Rienstra en Kobayashi twa útwedstriden tsjin Ajax misse. Op 20 jannewaris moatte de Friezen foar de kompetysje op besite by de Amsterdammers. Fjouwer dagen letter stiet Ajax - Hearrenfean wer op it programma, mar dan yn de kwartfinale fan de KNVB-beker. Yn beide wedstriden moatte dus twa ferfangers fûn wurde foar Rienstra en Kobayashi, dy't meastal yn de basis steane by Hearrenfean.

Rienstra krige sneon al nei in kertier read foar in oertrêding op âld-Hearrenfeanspiler Mitchell te Vrede. Flak foar it skoft joech skiedsrjochter Jochem Kamphuis ek read oan Kobayashi, nei in oertrêding op Mounir el Allouchi. Hearrenfean stie doe noch 2-1 foar.

Olde Riekerink yn it fjild

Olde Riekerink krige nei sechstich minuten syn twadde giele kaart fan de wedstriid en moast dêrom nei de tribune ta. Hy krige giel, omdat er yn it fjild stie. De trainer fûn dat doe in oertrêding op Michel Vlap makke waard en dat Hearrenfean in strafskop ha moast.