Hearrenfean op in tongersdei foar de beker tsjin Ajax; kompetysjeduels ferskood

No't de bekerwedstriid op dy dei spile wurdt, wurde twa kompetysjewedstriden fan SC Hearrenfean ferskood. De ploech fan trainer Jan Olde Riekerink soe op freed 25 jannewaris tsjin AZ spylje. Dy thúswedstriid wurdt no op snein 27 jannewaris om 16.45 oere spile.

Ek it thúsduel tsjin Willem II wurdt ferpleatst. Yn stee fan sneon 2 maart, wurdt dy wedstriid op snein 3 maart spile. Dat hat wer te krijen mei it ferskowen fan de wedstriid Ajax - PEC Zwolle, omdat Ajax troch de wike in Champions League-wedstriid spilet.