Mear koeriers, mear ûngelokken: "Moatst eagen foar en achter yn 'e holle hawwe"

Neffens VVN ride de sjauffeurs faak te hurd yn wenwiken en 30-kilometersônes, mar ek foutparkeare en oare misstannen komme faker foar. Pakketbesoargers besykje wol om minder te riden troch bettere planning en mear ôfhelpunten te organisearjen, sadat net elk pakje by de klant thús brocht hoecht te wurden. As klanten mear kieze foar it opheljen fan bestellingen by in ôfhelpunt, dan kinne koeriers minder kilometers ride. Dat is ek noch better foar it miljeu.