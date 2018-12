Sa'n 10 kij en 70 bargen by slachter Spijkerman oer de toanbank

In frou út Aldeboarn komt al jierren by Spijkerman. Op it boadskippelistje stiet mar leafst acht kilo kalkoen. "Wy binne thús mei 21 minsken. Us mem makket it fleis klear yn ferskate pannen. Dit is echt in tradysje wurden, dêr't ús heit ea mei begong is. Hy is yntusken ferstoarn, mar wy hâlde dizze tradysje yn eare."