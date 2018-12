GrienLinks en PvdA wolle sânwinning Iselmar op riedsaginda De Fryske Marren

Minister Cora van Nieuwenhuizen makke ôfrûne wykein bekend dat sy gjin inkel beswier sjocht yn it plan foar it winnen fan sân sa'n fiif kilometer út de kust fan Gaasterlân. De sânwinning sil sa'n tritich jier duorje. It is no oan de gemeenteried om in beslút te nimmen.

Fûle tsjinstanners

Sawol GrienLinks as de PvdA binne fûl tsjin it plan foar sânwinning yn de Iselmar. "Na gesprekken met diverse omwonenden hebben wij te horen gekregen dat zij het liefst zo snel mogelijk horen dat het plan niet doorgaat", seit Wietze de Haan fan de PvdA. Ek Anne Merkuur fan GrienLinks sjocht neat yn it plan. "Wij zouden dit plan liever gisteren dan vandaag naar de prullenbak verwijzen."