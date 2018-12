Der komt takom jier in musical oer it libben fan Titus Brandsma. It teaterspektakelstik TITUS sil fan maaie ôf spile wurde yn de Bonifatiuskapel yn Dokkum. De musical besjongt it libben fan Titus Brandsma (1881-1942), fan boeresoan oant kleasterling, sjoernalist en professor.