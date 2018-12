Smit wol fan Oerol in festival foar alle leeftiden meitsje

Hy hat de baas west fan Tryater en spile in haadrol yn dit Kulturele Haadstêd-jier. De 45-jierrige Siart Smit ferlit no de fêste wâl en siket in eilân op. Sûnt 1 desimber is hy direkteur fan it Oerol-festival op Skylge. Smit is al jierren in 'fan' fan dit kulturele festival en doe't de direkteursfunksje frijkaam om't Marelie van Rongen opstapte, pakte hy syn kâns. "In dream komt út", seit er sels.