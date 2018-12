Issa Kallon: "Jaar goed afgesloten met mooie overwinning bij MVV"

Cambuur begûn goed oan de wedstriid, mar de skotten op goal fan oanfaller Kallon misten it doel. "Hij wilde er niet in! Ik weet niet wat er aan de hand was, maar hij wilde er echt niet in!" Gelokkich foar Kallon krige Cambuur in penalty nei't er delhelle waard en kamen de Ljouwerters fertsjinne op in 1-0 foarsprong.

Sprekkoaren

Cambuur dominearre de wedstriid en kaam rap dêrnei ek op in 2-0 foarsprong. Mar nei dy 2-0 foar de Ljouwerters waard de wedstriid koarte tiid stillein fanwegen sprekkoaren fan de MVV-oanhang rjochting de skiedsrjochter. Cambuur hie it dêrnei hiel dreech. Kallon: "Het was een heel vervelend moment. We zaten lekker in de wedstrijd en hadden totale controle over de wedstrijd. Dus dan is het irritant dat er een korte staking wordt ingelast. Want dan ga je de kleedkamer in en ga je stilzitten en je wordt uit je ritme gehaald. Er was helemaal niks aan de hand, maar daarna hadden we het door de onderbreking even heel lastig."