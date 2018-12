Histoarysk boathûs yn Moddergat driget ferlern te gean

Museum it Fiskershúske út Moddergat hie it boathûs oan de Reddingsboatreed graach oankeapje wollen, om de âlde rêdingsboat der yn ûnder te bringen. Neffens Willem Groenia fan it Fiskershúske hat de gemeente in flater makke, wêrtroch't de loads in wenbestemming krigen hat. It museum hat noch besocht om it boathûs oan te keapjen, mar de priis wie te heech.

Neffens Groenia sil it noch in hiele toer wurde om der in wenning fan te meitsjen. "It gebou hat hielendal gjin gas of elektrisiteit. En binne der mar kwealik ruten. Dat meie je ek hielendal net feroarje."