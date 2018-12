It wie sels sa drok dat de frijwilligers it eins hast net oan koene. Neffens it bestjoer fan it museum hawwe se bot profitearre fan de aktiviteiten fan kulturele haadstêd. Ek de komst fan de nije fontein hat foar ekstra belangstelling soarge. It museum wol besykje ek yn it nije jier 2019 dy ekstra besikers fêst te hâlden troch ekstra yn te setten op promoasje.