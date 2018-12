Michel Vlap: "Het was geen eerlijke wedstrijd, klaar"

Wylst Hearrenfean de wedstriid mei njoggen spilers einige, siet ek trainer Jan Olde Riekerink al in skoft op 'e tribune. Hy krige twa kear in giele kaart en waard fuortstjoerd troch de skiedsrjochter. "Ik kom blijkbaar wat te vaak uit mijn vak en ik leverde ook teveel commentaar. Blijkbaar zijn daar regels voor, zeker in zo'n hectische wedstrijd moet de scheidsrechter dat misschien wat beter aanvoelen."

Oer de wedstriid gie it nei ôfrin mar koart: "Ik vond dat we goed begonnen. Als we het spel door hadden gezet, hadden we een goed resultaat behaald. Het was een bizarre wedstrijd. We hadden kunnen winnen als we elf tegen elf hadden gespeeld".