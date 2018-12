Hearrenfean mei njoggen man ûnderút yn spektakelstik tsjin NAC Breda

Sportklup Hearrenfean hat sneontejûn nei in spektakulêr duel yn Brabân ferlern fan NAC Breda. Yn it Rat Verlegh Stadion waard it gjin moai 'Avondje NAC'; de Feansters ferlearen mei njoggen man, mei 4-2. Sawol Ben Rienstra as Yuki Kobayashi moasten al yn de earste helte it fjild ferlitte.