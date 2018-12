Iepen Doarp: weromsjen op rige oer Feanwâldsterwâl

Hy beluts Sippy Tichelaar by it projekt. De twa sjoernalisten makken de ferhalen mei de bewenners fan it âlde feandoarp. In grut ferskaat oan ferhalen oer it doarp, mar ek oer de wize fan libjen en tinken fan doarpelingen kaam nei boppe. Somtiden heftich en emosjoneel, mar ek fleurich of konfrontearjend. It joech troch it jier hinne in moai byld fan de mienskip fan it doarp. Feanwâldsterwâl as symboal fan de plattelânsbefolking.

Ut de klauwen

Neffens Sjoerd Litjens begûn it mei in lyts idee en is it projekt behoarlik 'út de klauwen' rûn. Op in positive wize dan. Sa is der oant 6 jannewaris 2019 in eksposysje yn doarpshûs de Schierstins yn Feanwâlden oer Iepen Doar(p). Foar de sjoernalist wie it ek in weromkear nei it doarp dêr't er opgroeide. Syn ynstelling 'elk libben is in portret wurdich' brocht him op it idee foar Iepen Doar(p).