Ratatoelje #14: Kanadeeske Apple Crisp fan Jody

Yn de kulinêre searje Ratatoelje fan Finster op Fryslân meitsje Friezen fan ferskillende eftergrûnen in gerjocht mei in ferhaal. Ien fan dy Friezen is de Kanadeeske Jody Weima. Jody wennet hjir no fiif jier mei har Fryske partner. Se fielt har thús yn it lân dêr't har pake berne is.