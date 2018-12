Crone: 'Boargemasters better beskermje yn striid tsjin kriminelen'

Boargemaster Ferd Crone fan Ljouwert fynt dat boargemasters better beskerme wurde moatte yn harren striid tsjin kriminelen. Hy seit dat tsjin EenVandaag. Crone sprekt út namme fan de fjirtich grutste gemeenten yn Nederlân syn soargen út oer de kwetsbere posysje fan boargemasters by bygelyks it sluten fan drugspannen.