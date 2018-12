Voedselbank Snits is op syk nei in nij plak

De Voedselbank hat by de gemeente ek om help frege; in hiergarânsje, seit foarsitter Tom Metz fan de Voedselbank. Súdwest-Fryslân jout dy help net, sa is Metz koartlyn dúdlik wurden. Metz: "De wethâlder fan Sosjale Saken seit dat de Voedselbank yn Snits oerstallich is. Ik fyn dat teloarstellend." Hy leit him der ek net by del. Mooglik giet der noch in brief rjochting de gemeenteried.