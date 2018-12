De iishockeyers fan de UNIS Flyers spilen freedtejûn foar it earst yn de Alvestêdehal. Fanwege de problemen mei de hal op Thialf moatte de Feansters útwike nei Ljouwert. En dat is fansels wol efkes wenne. Foar it bestjoer fan de Flyers, foar de spilers én foar de fans.