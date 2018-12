Swimestafette foar ALS in it Hearrenfean is in grut sukses

De aksje is in grut sukses. It jild wurdt ophelle mei in swimestafette dy't sneontejûn plak fine sil. De sponsor fan de swimestafette wie al aktyf foar minsken mei de spiersykte. Dêrom waard dit doel keazen. No't de 23.000 euro al helle is, stelt de feriening har doel by en hopet 25.000 euro op te heljen. De aksje rint noch oant 31 desimber.