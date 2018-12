Mar-athon fan Snits kin ek op de fyts

Neffens Syb van der Ploeg, ien fan de organisatoaren fan it evenemint is it nedich om te fernijen. "We binne no foar de fiifde kear dwaande mei dy Mar-athon en je fernimme dat der by de fêste dielnimmers ek ferlet is fan nije eleminten en rûtes. Ik bin sels ek hurddraver en begryp dat dus ek goed."

Net mear starte yn Terherne

Grutste feroaring yn de rûte is dat der net mear starten wurdt yn Terherne, sa as it de ferline edysjes by in part fan de rûtes wol dien waard. "Dat wie altyd in hiel soad gedoch en ek relatyf djoer omdat de minsken der mei bussen hinne moasten. Boppedat moast je ek der in startlokaasje ynrjochtsje en dat is allegear net om 'e nocht." Troch dat no te skrassen kinne de kosten wat leger hâlden wurde en is der neffens Van der Ploeg romte foar in bettere oanklaaiïng fan it parkoers.