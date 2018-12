Minister Van Nieuwenhuizen sil net yngripe by sânwinning

Earder waard er in moasje yntsjinne wêryn't de regearing frege waard in oersjoch te meitsje fan alle stappen dy't nommen binne om ta it beslút foar sânwinning yn de Iselmar te kommen. Dy moasje waard unanym oannaam. Yn in brief fregen de Twadde keamerleden de minister fan Ynfrastrukteur en Wettersteat mei provinsje Fryslân yn petear te gean oer in mooglik bredere ôfwaeging fan it beslút. Dat is neffens de minister net nedich, om't alle partijen de fereaske prosedueres folge ha.

Fragen oer de natuer en oerlêst

Yn de brief waard ûnder oare frege oft er wol genôch om de natuer en omjouwing yn it kwetsbere Natura 2000-gebiet tocht wurdt. Neffens de minister binne alle aspekten foar de fergunningsoanfraach ûndersocht en beoardiele. Dat it gebiet gefolgen ûnderfine sil fan de sânwinning, is neffens de minister net út te sluten. Mar, seit Van Nieuwenhuizen, "der hat goed ûndersyk west nei de lokaasje."

Oer de lûdsoerlêst fan de skepen dy't sân ferfiere seit de minister dat er altyd wol skepen op de Iselmar farre en dat dit net foar mear oerlêst soarchje sil.

Werom yn de Iselmar?

Werom't er net yn in gebiet sân wûn wurdt der't it minder skealik foar de natuer is, is fanwege it soarte sân yn de Iselmar. It sân út de Noardsee is minder geskikt en dêr moat ek it sâlt noch úthelle wurde. Ek is it sânwinnen út de Noardsee in djoer proses.