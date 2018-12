Fjoerwurkteams hawwe it drok mei hieltyd swierder fjoerwurk

De plysje hat dit jier sa'n 3.500 kilo swier, faaks yllegaal fjoerwurk yn beslach naam yn Noard-Nederlân. De ferwachting is dat dit de lêste dagen fan dit jier mear wurdt, sadat de totale fangst op 4.000 oant 5.000 kilo útkomt. Dat is ûngefear likefolle as ferline jier. It fjoerwurk dat yn beslach naam wurdt, wurdt wol hieltyd swierder en komt út Poalen en oare Eastbloklannen.