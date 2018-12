Tony Demelinne soarget foar grutte winst foar UNIS Flyers tsjin Amsterdam Tigers

De wedstriid sette fuort knallend útein. Maarten Brekelmans fan de tsjinstanner skeat de puck fuortendaliks al yn it doel en brocht de Tigers op in foarstân fan 0-1. De Feansters joegen lykwols gau fan replyk. It wie oardel minút letter Tony Demelinne dy't de 1-1 makke. In kertier yn wedstriid helle Trevor Hunt út fan de blauwe line ôf, wêrtroch't de puck it goal yn sweve. Mei 2-1 tuskenstân giene sochten beide ploegen de klaaikeamers op.

Twadde perioade

It wie Demelinne dy't de twadde perioade iepene. Hy skeat syn twadde doelpunt fan de jûn. In pear sekonden letter wie it syn ploechmaat Ronald Wurm dy't de 4-1 makke. Pas tsjin de ein fan de twadde perioade waard der wer skoard. Troch Bezak dizze kear: 5-1.

Tredde perioade

Ek yn de tredde perioade liken de Feansters de sterkste. It wie Demelinne dy't yn de 50ste minút de 6-1 makke en koart dêrnei de 7-1. Krekt foar de ein fan de wedstriid slagge Jasper Nordemann der noch yn om de 8-1 te meitsjen.