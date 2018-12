De Friesland keapet by alle Fryske sikehuzen soarch yn

Yn de kontrakten binne ôfspraken makke oer it ûnder kontrôle hâlden fan de soarchkosten en oer de finansjele romte dy't nedich is om ynfolling te jaan oan it konvenant Fries Zorglandschap. Dêryn wolle de fjouwer Fryske sikehuzen mear mei-inoar gearwurkje.

Soarch fergoede

Minsken mei in fersekering fan De Friesland kinne sadwaande by alle Fryske sikehuzen terjochte foar plande soarch. Dy soarch wurdt dan folslein fergoede troch de fersekerder. Ek minsken dy't de 'budzjetpoalis' hawwe, kinne oeral yn Fryslân terjochte.