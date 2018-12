Cambuurtrainer Hake: "De spelers moeten nu leveren"

Stêf hopet wat los te meitsjen

De maatregel kin dus sjoen wurde as in straf, wêrmei't de stêf hopet wat los te meitsjen by de spilers. Oanfierder Robbert Schilder hat wol begryp foar de beslissing fan de trainer. "Bij Cambuur zijn deze dingen altijd dik voor elkaar. Bij andere clubs is dat vaak niet zo. Maar uiteindelijk gaat het er wel om wat wij op het veld laten zien. Dat was woensdag te weinig", seit Schilder.

Noch gjin opstelling

Hake koe noch net in opstelling jaan. It wie freed de twadde dei nei de wedstriid en dan komme meastal wol wat lytse klachten los. Hake: "We zullen zaterdag bekijken wie het meest fit zijn." Cambuur en MVV stean op de ranglist ticht by inoar. De ploech út Maastricht hat ien punt mear as Cambuur (26 om 25 punten). By winst giet Cambuur oer MVV hinne en dêrmei soenen de Ljouwerters ek wer yn it linker rychje komme.