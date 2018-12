Anja Haga twadde op Europeeske kandidatelist ChristenUnie

It partijbestjoer sjocht yn Haga in 'zeer effectief en gewaardeerd' politika. Listlûker fan de ChristenUnie foar de Europese ferkiezingen is Peter van Dalen, dy't no ek Europarlemintariër is.

Anja Haga wie wethâlder yn Arnhem en dêrfoar ek steatelid foar de ChristenUnie yn Fryslân.