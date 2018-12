Kollumer hartekamp omtsjoend ta krystmerk

Boppe it fjoer hong in pot mei snert, de skiep sochten wat beskutting tsjin de hurde wyn mei help fan de harders, en yn de gesellige tinte wie allerhande guod, as lekkernijen, kryststikjes en keunstniverheid te krijen.

Hichtepunt wie de smûke stâl fan it hartekamp. Dêr wie, tusken it strie en de waarme bisten, ek plak foar Joazef en Maria en foar poppe Jezus yn de kribbe. In ingelekoar makke it mearke-eftige krystplaatsje hielendal kompleet. It hartekamp sels en de organisearre krystaktiviteiten binne in inisjatyf fan Pleatslik Belang yn Kollum.