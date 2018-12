Tweintich moannen sel foar dieder (22) stekpartij Ljouwert

De rjochtbank fan Ljouwert fûn besykjen ta deaslach bewiisd. It slachtoffer rûn troch de stekpartij in klaplong op en moast yn it MCL operearre wurde. De twadde stekwûne siet tichtby it senuwstelsel fan de man.

Earder feroardiele

It slachtoffer hie it opnommen foar in dronken man dy't troch de fertochten lestich fallen waard. De yn totaal trije fertochten woene net sizze wa't stutsen hie, mar út it bewiis waard ôflaat dat de 22-jierrige Ljouwert dat dien hie. Yn jannewaris foarich jier waard er ek al feroardiele foar twa geweldsdelikten. Hy moat it slachtoffer ek trijetûzen euro smertejild betelje.