Hayo Apotheker wurdt waarnimmend boargemaster yn Noardeast-Fryslân

Ek bekende gesichten by kandidaat-wethâlders

By de kandidaat-wethâlders foar Noardeast-Fryslân sitte ek bekende gesichten. Sittend wethâlder yn de gemeente Dongeradiel, Pytsje de Graaf, is troch har partij, de FNP, foardroegen. Lykas har kollega dêr, Esther Hanemaaijer fan it CDA. Ald-CDA-er Jouke Douwe de Vries is beëage wethâlder foar de nije partij S!N. VVD-wethâlder Jelle Boerema fan Kollumerlân c.a. is ek foardroegen foar it nije kolleezje fan Noardeast-Fryslân. De ChristenUnie skoot Theo Berends nei foaren. Dy is no wethâlder yn de gemeente Eemsmond.