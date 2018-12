Deadlike ferkearsûngelokken yn Fryslân yn 2018 ôfnaam

Ek iensidige ûngelokken wurde meinaam yn de telling. Sa kaam der op 16 april bygelyks in quadrider om it libben doe't hy yn Menaam mei syn quad yn it wetter bedarre.

Inkeld seis fan de sechstjin slachtoffers wiene sels bestjoerder oft passazjier fan in auto. De oare slachtoffers wiene bygelyks fytser, en ek in bestjoerder fan in trekker kaam om it libben doe't de trekker kantele en hy derûnder bedarre.