Freedsmerk: "Wij zijn van de generatie boerenkool met worst. Dat hou je het langste vol."

Fierder wurdt der wokt. "Mar benammen mei griente, ik bin net sa fan it fleis", seit ien dêroer. Mar der wurdt ek goermetten, Chinees iten en pizza optsjinne. "Nee, net út de friezer, by de pizzeria!"

Gerda fan de teedoeken hopet dat it fleis fan sketten guozzen en bisten út de Oostvaardersplassen net fergriemd wurdt. "Dat kinne we dizze dagen better opite, oars is it skande, no?"