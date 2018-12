It âlde suvelfabryk yn Aldegea wurdt sloopt

Wol erfgoed, gjin monumint

De suvelfabryk is wol erfgoed, mar it is gjin ryks-, provinsjaal- of gemeentlik monumint. Yn ferbân mei de minne steat fan it pân wurdt der net safolle heil mear sjoen yn it behâld fan de âlde fabryk. It doarp hopet dat mei de sloop fan it suvelfabryk kânsen ûntstean foar nijbou tichter by de haven.