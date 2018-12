Iishockeyhal Thialf kin yn febrewaris takom jier wer iepen

De iishockeyhal fan Thialf bliuwt oant 1 febrewaris takom jier ticht. Dat hat de gemeente Hearrenfean freedtemiddei bekend makke op in parsekonferinsje. De Van Wijnen Groep fan De Gordyk sil de hal foar febrewaris wer feilich meitsje. Ut de stabiliteitsproef earder dizze wike die bliken dat it in goed beslút west hat om de hal per direkt te sluten.