Beammen Rysterbosk wurde kapt

Natuerorganisaasje It Fryske Gea begjint yn jannewaris mei de lêste faze fan it kappen fan beammen oan de Enkhuizerlaan yn it Rysterbosk. It giet om de lêste 250 meter fan de leane fan yn totaal mear as in kilometer lingte. Der wurde 27 fan de 38 ikebeammen fuorthelle.